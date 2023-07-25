Üye Girişi
Haberler

İmalat Sanayisi Kapasite Kullanım Oranı Temmuzda Arttı

Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.753 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.753 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar20222023
Ocak77,675,3
Şubat76,675,2
Mart77,373,5
Nisan77,875,4
Mayıs78,076
Haziran77,676,8
Temmuz78,277,1
Ağustos76,7

Eylül77,4

Ekim76,9

Kasım75,9

Aralık76,5

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title