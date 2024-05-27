İmalat Sanayisi Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: