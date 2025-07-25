İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı Düşüş Gösterdi

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Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine geriledi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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