İmalat Sanayiinde İş Açığı Yaşanıyor

İşkur tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporuna göre, en yüksek iş açığı imalat sanayinde yaşandı. İmalat sanayini servis elemanları ve temizlikçiler takip etti.

İş gücü piyasasında son yılların en hızlı değişimi yaşanıyor. Maaşlar ve iş gücü talepleri değişimin belirleyicileri olarak öne çıkıyor. En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporuna göre en yüksek iş açığı imalat sanayinde yaşandı. İmalat sanayini servis elemanları ve temizlikçiler takip etti.

Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, Haziran ayı İŞKUR verileri ile iş gücü piyasasında son yılların en hızlı değişimini değerlendirdi. Akyüz, teknik eleman maaşlarının memur maaşlarıyla yarıştığını belirterek "En büyük istihdam açığının imalat sanayiinde, onu servis elemanlar (garson vs) ve temizlik sektörü takip ediyor. Türkiye genelinde temizlik personeli pozisyonlarına olan ilgi azalırken, şirketler maaş politikalarını gözden geçiriyor. Son dönemde Türkiye'de temizlik personeli pozisyonlarına olan talebin azalması, sektördeki eleman açığını derinleştiriyor. Tesis yönetim hizmetleri şirketleri, asgari ücretin üzerinde maaş teklifleriyle dikkat çekse de, ekonomik koşullar ve alternatif iş olanakları, temizlik personeli bulma ve elde tutma konusunda zorluklar yaşanmasına neden oluyor. Şirketlerin çoğu, temizlik personeli için net 22 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen maaşlar öneriyor. Ancak, bu maaşlar, ülke genelindeki asgari ücretin biraz üzerinde olduğu için, işe olan ilgiyi artırmakta yeterli olmuyor. Ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon da çalışanların maaş beklentilerini etkileyerek, temizlik personeli açığının artmasına katkı sağlıyor. Teknik personellerde ise durum farklı, tesisatçı, elektrik teknisyeni, mekanikçi gibi alanlarda teknik personellerin maaşları memur maaşlarını geçmiş durumda" dedi.

Sektörde teknik personel maaşlarının 55 bin liradan başladığını söyleyen Akyüz, "Teknik personel için önerilen maaşlar net 55 bin TL ile 65 bin TL arasında değişirken, bu rakamlar kamu sektöründe çalışan birçok memurun maaşlarını geçmiş durumda. Burada maaşların yüksekliği bu pozisyonlara olan ilgiyi artırıyor. Ancak yine de sektörün bu alanda eleman bulmakta zorlandığını söylemek yanlış olmaz" dedi.

Tesis yönetim hizmetleri şirketleri, eleman açığını azaltmak için çeşitli çözüm önerileri üzerinde çalıştığını söyleyen Ebru Akyüz, "Bunlar arasında maaş politikalarının gözden geçirilmesi, ekonomik desteklerin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor. Özellikle maaşların asgari ücretin üzerine çıkarılması, şirketlerin bu pozisyonları daha cazip hale getirmesine yardımcı olabilir. Günlük yevmiye işlerinin, temizlik personeli pozisyonlarına göre daha yüksek gelir sağladığı belirtiliyor. Bu durum, temizlik personeli için rekabetçi maaş tekliflerinin önemini vurguluyor. Şirketler, alternatif iş olanaklarını değerlendirerek maaş ve yan haklar konusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor" dedi. - İSTANBUL