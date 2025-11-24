Haberler

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74,1'e Yükseldi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nın yüzde 74,1 seviyesine çıktığını açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılan oran, bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

500
