İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında imalat sanayinin mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesine düştü.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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