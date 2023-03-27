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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat genelinde sanayi kapasite kullanım oranı Mart ayında 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat genelinde sanayi kapasite kullanım oranı Mart ayında 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. 2023 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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