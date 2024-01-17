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İlk Türk astronotun uzay yolculuğu etkinliklerle takip edilecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun çeşitli illerdeki bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerde bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin paylaşım yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin heyecanın yeri göğü saracağını belirten Kacır, gece yarısından sonra saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun başlayacağını anımsattı.

Kacır, fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anları herkesin ekranları başında izleyebileceğine işaret ederek, "Bu tarihi heyecan, bilim merkezlerimizdeki ve meydanlardaki etkinliklerle takip edilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Etkinlikler Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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