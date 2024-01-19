İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay misyonu gençlere ve girişimcilere ilham veriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu misyonu gençlerimize ve girişimcilerimize uzay teknolojilerinde yeni bir ufuk açtı." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla fırlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu misyonunun gençlere ve girişimcilere uzay teknolojilerinde yeni bir ufuk açtığını belirten Avdagiç, "Kendi roketimizin, uzay sanayimizin gelişimi için bir milat oldu. Başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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