İlk Milli Elektrikli Tren Seti İstanbulluların ziyaretine açıldı

TCDD Taşımacılık AŞ İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkınsakarya, "Yerli ve Milli Tren Setimiz bir hafta boyunca Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açık olacak, vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti bugün Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tren setinin önemine ve özelliklerine ilişkin bilgi veren TCDD Taşımacılık AŞ İstanbul Bölge Müdürü Taşkınsakarya, 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilen Milli Elektrikli Tren Seti'ni vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Taşkınsakarya, "Tren setimiz, üç, dört, beş ve altı vagon şeklinde, işletme şartlarına göre dizayn edilerek çalıştırılabiliyor. İçinde bulunduğumuz tren 5 vagonlu olup, 324 yolcu kapasitesi mevcut. Yolcularımızın konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi için trenimizde wi-fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası yer alıyor. Yerli ve Milli Tren Setimiz bir hafta boyunca Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açık olacak, vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti" 160 kilometre işletme hızına sahip bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setler, yolcu konforu ön plana alınarak üretildi.