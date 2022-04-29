İlk çeyrekte turizm gelirinde yüzde 122,4 artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; turizm geliri, 2022 yılı 1'inci çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

TÜİK, 2022 yılı 1'inci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan 1'inci çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 306,6 artarken, paket tur harcamaları yüzde 287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 135,9 arttı.

Yurt içinde ikamet edip, başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41 milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.