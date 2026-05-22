İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti. Alt sektörlerde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,2 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 gerilerken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksinde azalış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azalırken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı.

Çeyreklik bazda ise sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azaldı. Alt sektörlere göre endeks, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azalırken ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yükseldi

Brüt ücret-maaş endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 37 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 34,7, inşaat sektöründe yüzde 33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39 artış kaydetti.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 10,3 artış kaydetti. Alt sektörlerde endekste, sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,4 artış görüldü.

Diğer endeksler

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Söz konusu endeks çeyreklik bazda ise yüzde 12,5 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 11,1 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 51,4, çeyreklik bazda da yüzde 19,5 yükseldi.