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İlek sezonu başladı, kilosu 15 TL'ye alıcı buluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İlek sezonu başladı, kilosu 15 TL'ye alıcı buluyor

Aydın'da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, ürünün kalitesini artıran ilek (top) piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı.

Aydın'da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, ürünün kalitesini artıran ilek (top) piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı. İlekler pazarda kilosu 15 TL'den alıcı buluyor.

İncir sezonu öncesi yaklaşık 40 gün süren ilek alım satımı Bozdoğan'da başladı. İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile canlanan ilek pazarı, dar gelirli vatandaşlar için önemli ek gelir kaynağı oluşturuyor. İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile başlayan ilek alım satımı, vatandaşın yüzünü güldürürken ilekler Bozdoğan pazarında 15 TL'ye alıcı buluyor.

Tüccarlar, zamansız yağış ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olmasının ilekleri olumsuz etkileyeceğini, Bozdoğan erkeği olarak bilinen ilek fiyatının düşmeyeceğini, son zamanlarda daha da artacağını ileri sürdü.

Bozdoğan ileğinin özellikleri:

Bozdoğan ileği; 7 ya da 10 gün dayanır, sinek ile birlikte toz vardır. Bu iğlek hastalık taşımaz, asılı kaldığı süre içinde sinek çıkarır. Bozdoğan ileği "taşlık" cinsindendir, kaliteli olup, başka yerlerde yetişmez. Zamanında gelişir, bahçecileri zor duruma sokmaz. Asıldığı incir ağacının meyvesi tatlı, çekirdekleri iri taneli olur. Verimi yüzde 50, 60 oranında artırır. Nisan ve Mayıs aylarında toplanırsa tatlısı yapılır. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bozdoğan Aydın Ekonomi Haberler

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