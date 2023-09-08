İlan Sitelerine Yönelik Düzenlemeyle Spekülatif Fiyat Artışları Önleniyor

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan sitelerine yönelik hayata geçirilen düzenleme sayesinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor. Düzenleme ile ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesi engelleniyor ve yetki belgesi olmayan kişilerin ilan girişi yapması cezai işleme tabii tutuluyor. Bu sayede ilan ve bilgi kirliliği ortadan kalkacak, fiyat istikrarı sağlanacak ve piyasanın güvenirliği artacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan sitelerine yönelik hayata geçirilen düzenleme sayesinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı alındı.

Bursa'da faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanı Furkan Gültaş, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gayrimenkul danışmanlığının biraz daha resmiyet kazandığını söyledi.

Bu düzenlemeyle ilan sitelerinde artık ilan ve bilgi kirliliğinin ortadan kalkacağını aktaran Gültaş, "Bilgi kirliliğinin yol açacağı bütün de problemler ortadan kaldırılacak diye ümit ediyoruz. Fiyat değişkenliği de istikrara kavuşacak. Hizmetin kalitesi artacak. Tabii bu süreçte yetki belgesi çok etkili olacak." dedi.

Gültaş, bu düzenlemeyle ilan sitelerindeki güven ortamının daha da artacağını vurgulayarak, "Gayrimenkul danışmanlarının hizmeti çok daha önemli bir konuma gelecek. Piyasaya ciddi anlamda bir düzen gelecek. Bir dairenin ilana konulabilmesi için bir taşınmaz ticareti yetki belgesi istenecek. Kişiler kendi mülklerini belli bir süreyle ilana koyabilecekler ama bu süreç kimlik doğrulamasıyla gerçekleşecek." diye konuştu.

Yetki belgesi olmayan kişilerin ilan sitelerine ilan girişi yapamayacağını, yükledikleri taktirde de ilgili kurumlar tarafından cezai işleme tabii tutulacağını dile getiren Gültaş, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle gayrimenkullerin ilan sitelerine girişlerinin eksper çalışmalarıyla yapılacağından dolayı şişik fiyat politikasının son bulacağını tahmin ediyoruz. Mülkler gerçek değerleriyle ilanda olacaklar. Artık insanların mülkünün değerini öğrenebilecekleri bir alan oluşmuş olacak. Yani 'Birisi 1 milyon lira yazmış, diğeri 3 milyon lira yazmış' dedikoduları son bulacak. Çünkü burada artık uzman eller tarafından bir giriş sağlanacağı için o karmaşık düzen son bulacak. Bu fiyat istikrarıyla beraber piyasanın güvenirliği ve sürekliliği daha da sağlanır diye ümit ediyoruz."