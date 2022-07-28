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İl İstihdam Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İl İstihdam Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

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Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla olağan olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı valilik binası toplantı salonunda, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan iş gücü ve istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşıldı. Vali Kızılkaya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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