İKMİB: 9 Ayda İhracat 24 Milyar Doları Aştı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yılın 9 aylık döneminde ihracatlarının 24 milyar doları aştığını belirtti.

Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar olduğunu ve bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rekoruna ulaşıldığını ifade etti.

Kimya sektörünün 2,5 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek geçen yılın aynı döneme göre yüzde 14'ün üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Pelister, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk 9 aylık ihracatımız 24 milyar doları aştı. Böylece geçen yıla göre yüzde 5'lik bir büyüme söz konusu. Yılın son kalan aylarında bu aylık ihracat artışlarımızın istikrarlı devam etmesi önemli. İhracatçılarımızı desteklemek üzere yoğun bir tempo içinde çalışmaya devam ediyoruz. İKMİB olarak düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetleri, fuar katılımları ihracatımızın artışına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte finansman sorunu yaşayan ihracatçılarımıza yönelik atılacak her adımı destekliyoruz. Enflasyonla mücadele sürecinde kurların az da olsa yukarı yönlü hareketi ihracatçılarımıza nefes aldırabilir. Biz de her zaman olduğu gibi ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."