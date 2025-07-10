İklim Kanunu ile İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik Zorunlu Hale Geliyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İklim Kanunu'nun, inşaat sektörünün sürdürülebilir ve iklime dayanıklı malzemeler kullanmasını, enerji verimli tasarımlar geliştirmesini ve karbon ayak izini azaltan uygulamaları benimsemesini zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin açıkladığı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla hazırlanan İklim Kanunu'nun dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanunda inşaat sektörünü doğrudan etkileyecek maddelerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yayımlanan raporlarda inşaat ve yapı endüstrisinin toplam karbon salımının yüzde 39 düzeyinde bulunduğu ifade ediliyor. Yürürlüğe giren İklim Kanunu ile ülkemizdeki bina inşaatlarında karbon ayak izini azaltan inşa teknikleri, dönüştürülebilir ya da yenilenebilir malzemelerin kullanımı gibi uygulamalar öne çıkacaktır. İnşaat sektöründe iklim değişikliği adaptasyonunu gerçekleştirmek için enerji verimliliği önlemleri almak, yeni yapı teknolojilerini uygulayabilmek, yeşil binalar inşa etmek ve sürdürülebilir malzemeler kullanmak önem kazanmaktadır."

Açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirmek ve inşaat projelerini buna göre planlamanın da adaptasyon sürecinin bir parçası olacağı aktarılırken, bu durumun, inşaat sektörünün sürdürülebilir ve iklime dayanıklı malzemeler kullanmasını, enerji verimli tasarımlar geliştirmesini ve karbon ayak izini azaltan uygulamaları benimsemesini zorunlu hale getirdiğine dikkat çekildi.

Teşvikler bekleniyor

Sektördeki dönüşümün hedeflere uygun şekilde hızlı gerçekleşebilmesi için kanunda çerçevesi çizilen teşviklerin en kısa zamanda netleştirilmesi, vergi avantajları, düşük faizli kredi, hibe gibi yöntemlerle etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat sektörümüz düşük karbonlu ve sürdürülebilir inşaat modellerine adapte oldukça firmalarımızın uluslararası finansman, yeşil kredi gibi imkanlara erişimleri ve uluslararası rekabet gücü artacaktır. İlk etapta 'yeşil yapı', inşaat maliyetlerini artırsa da uzun vadede enerji tasarrufu, verimlilik ve bakım gideri düşüşü sayesinde rekabetçi fayda sağlayacaktır. İklim değişikliği inşaat sektörünü yeniden şekillendirirken, sürdürülebilir ve iklim dirençli yapılar inşa etmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Malzeme israfını azaltan ve inşaat sürecini hızlandırarak daha az enerji tüketimi sağlayan modüler ve prefabrik yapı sistemleri gibi sürdürülebilir çözümler, yeni ve modern yapı anlayışının temelini oluşturacaktır. Sektörde enerji izleme sistemleri, yenilenebilir enerji entegre çözümleri gibi 'İnşaat 4.0' teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşacak, AR-GE harcamaları artacaktır."