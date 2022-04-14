İklim değişikliğinin ekonomiye etkisi EKO İKLİM Zirvesi'nde ele alındı

ANKARA (İHA) - İklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) öncülüğünde gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi", bilgilendirici oturumlar, iyi uygulama örneklerinin yer aldığı fuarıyla rekorlara imza attı.

30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen zirve programları Biotrend Salonu, Dünya Salonu, Hava Salonu ve Su Salonu olmak üzere dört ayrı salon; Vakıfbank İklim Meydanı, Sektörler Meydanı, Yeşil Meydan, Kampüs Meydanı, Genç Meydan, GSB Meydanı ve Yeşil Fikirler Meydanı olmak üzere 6 meydanda aynı anda devam etti. İki gün boyunca 5 yabancı ülke devlet eski başkanı, bir yabancı ülke eski başbakanı, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM Komisyon Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, belediye başkanları, Banka Genel Müdürleri, finans sektörü temsilcileri, üst düzey bürokratlar, rektör ve rektör yardımcıları, akademisyenler, dernek başkanları, Oda/Borsa temsilcileri, kamu görevlileri, kent konseyi temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası örgüt temsilcileri, özel sektör CEO'ları, hukukçular, gazeteciler, sporcular, sanatçılardan oluşan 322 konuşmacı, iklim değişikliğini ve sonuçlarını ele aldı.

Zirve'nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu

İlk gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen Zirve'nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu.

Zirve kapsamında, dünyadaki ilk ekonomi ve iklim değişikliği temalı fuarda kurulan 152 stantta iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları sergiledi.

Zirve programını vatandaşlar televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletleri başında da izleyebildi. Türksat'ın uyduya çıktığı Zirve programının tamamı Ankara Ticaret Odası'nın YouTube kanalından, açılış programı ile bazı oturumlar ise ulusal ve yerel televizyon kanallarından canlı olarak yayınlandı.

Zirve sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile iklim değişikliğine dikkat çekmek için zirvenin gerçekleştirildiği ATO Congresium'a bisikletle geldi.

İklim değişikliği konusunun, kamuoyunu bilgilendirmekle görevli medya mensuplarının da dikkatine sunulması amacıyla, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Avusturya olmak üzere 6 ülke ile Türkiye'nin 81 ilinden davet edilen toplam 137 medya mensubunun yanı sıra, Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) temsilcileri ile medya mensuplarının üyesi olduğu Medya-İş Sendikası da Zirve'de yer aldı. Zirve'ye katılan medya mensuplarına iklim elçisi olarak plaket verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Zirve'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video mesaj gönderdi.

Zirve açılışına Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile büyükelçiler, eski devlet başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, organize sanayi bölgeleri, bankalar, iş insanları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Gelecek Yüzyılın Meslekleri" başlıklı bir konuşma ile Zirve'de yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu da Zirve kapsamında kurulan GSB Meydanı'nı ziyaret etti ve bir konuşma yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm Sorunlar Fırsatlar" başlıklı oturumda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay konuşmacı olarak yer aldılar.

Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda" oturumu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Ivanov: "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır"

Zirve'nin açılış programının ardından gerçekleştirilen "İklim Değişikliğinde Global Stratejiler" başlıklı oturuma Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov, Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Nepal Eski Başbakanı Madhav Kumar Nepal, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri ve Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps konuşmacı olarak katıldı. Ivanov oturumda yaptığı konuşmada kutuplardaki buz oranlarının çok hızlı şekilde erimeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır" dedi.

Kolombiya Eski Devlet Başkanı Arango ise ülkesindeki iklime ve çevreye zarar veren süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkesi açısından iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Nepal Eski Başbakanı Kumar da dünyanın, günümüzde küresel iklim krizinin çeşitli sonuçlarıyla yüzleştiğini kaydetti. İklim değişikliğinin ekosistemi farklı derecelerde etkileyeceğini kaydeden Endonezya 5'inci Cumhurbaşkanı Sukarnoputri, özellikle küresel gıda krizinin farklı formlarına yol açacağını söyledi. Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps da online olarak katıldığı oturumda dünyanın ve insanoğlunun ciddi zorluklarla yüzleştiğini aktararak tsunamiler ve tayfunlar gibi doğa olaylarının toplumların geleceğini değiştirebileceğini söyledi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm" oturumuna konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz, iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda üniversitelerin ve STK'ların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz ise iklim değişikliği ile ilgili Ankara'daki üniversiteler ile ABD'deki üniversitelerin ortak çalışma yapabileceklerini kaydetti. Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat ise yaptığı konuşmada, Paris İklim Anlaşması'nın iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olduğunu ifade etti. Oturumun moderatörlüğünü ise E. Büyükelçi Mithat Rende üstlendi.

ATO Başkanı Baran: "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli"

Zirve'de Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken'in "Ticaretin Yeşil Dönüşümü"nü konuştuğu oturumu Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz yönetti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümde daha hızlı sonuçlar almak için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydeden ATO Başkanı Baran, atılması gereken adımlara dikkati çekerek, "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli. Bu süreçte iş yapış biçimleri değişecek. Buna yönelik elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de organize sanayi bölgelerinde yeşil dönüşüm için yapılması gerekenlere dikkati çekerek, "Bundan sonraki OSB'lerin yeşil OSB'ler olarak kurulması gerekiyor" diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türk toplumunun uzun zamandır çevre bilincinin farkına vardığını dile getirerek; konunun sadece maliyet olmadığını, ticaretin içerisinde pazar payını kaybetme ihtimalinin de olduğunu söyledi. Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketlerini Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir verdi.

Zirvede, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz moderatörlüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımlarıyla "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Konya'daki İklim Şurası değerlendirildi

Zirve'de Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası da değerlendirildi. "2022 İklim Şurası Değerlendirmeleri" başlıklı oturum, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu'nun moderatörlüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Özkan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Abdülkadir Bektaş ve WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu'nun katılımı ile gerçekleşti.

Zirve'de Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları, İDV Özel Bilkent Okulları, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Maya Okulları, Muradiye Öğretim Kurumları, Pınar Eğitim Kurumları, Sınav Koleji, Büyük Kolej, Yükselen Koleji, Beysukent Koleji, Beştepe Koleji, Zafer Koleji, Çözüm Akademi Okulları, Yenimahalle Kampüs Koleji, Meltem Ayhan Okulları, OSTİM OSB Teknik Koleji, ASO Teknik Koleji ve 29 Mayıs Okulları olmak üzere 20'yi aşkın ortaöğretim kurumu iklim dostu projelerini stantlarda sergileyerek Zirve'ye katkı sağladı. Zirve'ye ayrıca Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan öğrenciler de katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi