İklim Değişikliği Zirvesi 2023: Yeşil Dönüşüm düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen uzun dönemli iklim değişikliği strateji çalışmaları kapsamında "İklim Değişikliği Zirvesi 2023: Yeşil Dönüşüm" toplantısı düzenlendi.

Beşiktaş'ta bir otelde, Capital ve Ekonomist dergilerince organize edilen zirveye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 6 Şubat'ta Türkiye'de büyük depremlerin yaşandığını hatırlattı.

Depremin İstanbul'a doğru yaklaştığını dile getiren Birpınar, "Sadece binanızın sağlamlığına da güvenmeyin. Çünkü o anda siz veya çocuklarınızdan birisi başka bir alışveriş merkezinde başka bir evde başka bir okulda olabilir. Depremler illa gece olacak diye de bir şey yok. Her an olabiliyor. Dolayısıyla bu şehri depreme hazırlamak Türkiye'nin en önemli görevlerinden bir tanesi olabilir." diye konuştu.

Birpınar, nüfus arttıkça oksijen ve karbondioksit dengesinin bozulmaya başladığını kaydetti.

Her iki nefesten birisinin ormandan geldiğini, okyanus ve denizlerin oksijen ürettiğini anlatan Birpınar, "Çok enteresan güzel bir denge var. Ama siz ormanları keserseniz, siz denizi kirletirseniz işte o zaman onlar ne yapıyor? Denizlerde asitlenme oluyor. Ormanlar da kalmayınca bu sefer o yutulması gereken karbondioksit gidip o atmosferde birikmeye başlıyor." ifadelerini kullandı.

Birpınar, Birleşmiş Milletlerin en başarılı olduğu, 195 ülkenin üzerinde konsensüs sağladığı ve ortak metinlerin çıkabildiği tek meselenin iklim ve çevre olduğuna değinerek, Türkiye'nin de iklim değişikliğine adapte olması gerektiğine dikkati çekti.

Yeşil sertifikaların dünyada çok yaygınlaştığının altını çizen Birpınar, "Aslında bütün dünyadaki para akışı yeşil finansmana doğru gidiyor. Yani proje eğer çevreci, iklim dostu bir proje değilse oraya para artık gitmiyor. Dolayısıyla geleceğe yatırım yapmak isteyen sanayicinin bundan sonra yeşil olan işlere girmesi gerekiyor. Yeşil olan ne varsa o işlere girmesini, zenginleşmenin yolunun o olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"İklim meselesi sadece bir çevre meselesi değildir, bir kalkınma meselesidir"

Bakan Yardımcısı Birpınar, iklim meselesinin aynı zamanda kalkınma meselesi olduğunu vurgulayarak, İklim Kanunu'nu hazırladıklarını anlattı.

Konya'da İklim Şurası'nı yaptıklarını hatırlatan Birpınar, şunları kaydetti:

"Bütün tarafları çağırdık. STK'lerden iş adamlarına, iş adamlarından üniversitelere kadar tam dört gün bütün konuları madde madde tartıştık ve bir taslak çıktı. O taslak bir kanun oldu ve Meclis'e gönderdik. Muhtemelen önümüzdeki dönem Meclis'ten İklim Kanunu çıkıyor. Onun için de en önemli iş ne biliyor musunuz, emisyon ticaret sistemi. Özellikle Avrupa Birliği 'Bundan sonra eğer sen kendi ülkende çıkan emisyonlarla ilgili vergi almazsan kapıda ben alacağım' diyor. Çünkü 'Ben kendi sanayicimin rekabetini yapamam.' diyor. Bugün sanayiciler de Ticaret Bakanlığı da bize diyor ki 'Aman şu kanunu çıkaralım. O vergiyi kapıda onlara vermek yerine biz size, devletimize verelim."

Sektörlerin temsilcileri dahil olmak üzere 200'ü aşkın üst düzey yönetici ve finans temsilcisinin katıldığı zirvede Türkiye'de yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.