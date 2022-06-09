İklim değişikliği Gazze'de bal üretimini düşürdü - Haberler

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İklim değişikliği Gazze'de bal üretimini düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İklim değişikliği Gazze'de bal üretimini düşürdü

İklim değişikliğinin Gazze Şeridi'nde bal üretimini ciddi şekilde düşürmesiyle arıcıların içinde bulunduğu durum daha da kötüleşti.

İklim değişikliğinin Gazze Şeridi'nde bal üretimini ciddi şekilde düşürmesiyle arıcıların içinde bulunduğu durum daha da kötüleşti.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği Gazze Şeridi'ndeki bal üretimini önemli ölçüde etkiledi. Gazze'deki bal üreticilerinin karşı karşıya olduğu çıkmaz, daha da derinleşti. Bölgedeki arıcılardan Issam Jarada, hem kovan sayısının hem de kovan başına bal veriminin düşmesi nedeniyle bal üretiminin son 15 yılda düştüğünü ifade etti. Jarada, "Geçmişte üretim bol, gelir iyiydi. 15 yıldır iklim değişikliği üretimi olumsuz etkiliyor. Bu yıl çok ciddi bal kaybımız olduğu için kritik bir durumla karşı karşıyayız. Nisan'da krizlerle karşılaştık. Genellikle Mart'ta bal hasadı için hazırlanırdık ama şimdi arıcılar hasadı Mayıs sonrasına ertelediler" dedi.

1 kilogram bal 20 dolar

Bal fiyatlarında da sert düşüş yaşanıyor. Issam Jarada'nın oğlu İbrahim Jarada, 1 kilogram balı sadece 20 ABD dolarına, eskisinden çok daha düşük bir fiyata satmak zorunda olduklarını söyledi. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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