İklim Değişikliği Başkanı Hasar, Türkiye'nin COP31 için "yoğun müzakere" yürüttüğünü belirtti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, gelecek yıl düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM)?İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği için aday olan Türkiye'nin, barış diplomasisindeki yetkinliğini iklim diplomasisine taşıyarak kapsayıcı bir COP düzenlemeyi hedeflediğini bildirdi.

Hasar, Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda attığı adımları değerlendiren Hasar, bu hedefin temelinde yeşil dönüşüm vizyonunun yer aldığını söyledi.

Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Eylül'de New York'ta düzenlenen İklim Zirvesi'nde açıklanan ve COP30'un hemen öncesinde resmi olarak sunulan Türkiye'nin İkinci Ulusal Katkı Beyanı'na (NDC 3.0) ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İkinci Ulusal Katkı Beyanı'mızda, Türkiye'deki tüm sektörleri dikkate alarak sera gazı emisyonlarını ortaya koyduk ve tam bir envanter kullandık. Bu kapsamda bir model geliştirdik. Modelin geliştirilmesinde Cambridge, Oxford gibi önde gelen üniversitelerden, alanında yüksek saygınlığa sahip uzmanlar da yer aldı. Kendi kurumumuzda güçlü bir model ekibi oluşturduk. Bu ekip, Türkiye'nin azaltım politikalarını, mevcut teknolojilerini göz önünde bulundurarak 2053 net sıfır emisyon hedefine nasıl ulaşabileceğimizi çalıştı ve modelledi.

Bu model çalışmamız doğrultusunda 2035'e yönelik ikinci NDC'mizi sunduk. Detaylara bakıldığında, çok yüksek bir karbonsuzlaşma sürecini, özellikle yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına geçişi görebiliyoruz. Yenilenebilir enerjide ciddi bir oran artışı öngörülüyor ki her ülke bunu yapamaz. Ülkelerin baz yük enerji kaynaklarını bir gecede değiştirmesi mümkün değil. Bu nedenle doğru olan, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirerek, fosil yakıtların üretim payı içerisindeki oranını azaltmaktır."

İklim müzakerelerinde öncelikler

İklim müzakerelerinde Türkiye'nin öncelikli alanlarına dikkati çeken Hasar, "İklim eylemi uygulama düzeyinde sadece masalarda konuşulan bir paradigma değil, sonuç odaklı ve ulaşılabilir ama gerçekçi bir yaklaşım olmalı." ifadesini kullandı.

Hasar, "Masalarda ulaşılamayacak konuları tartışmayalım. Birinci önceliğimiz gerçekçilik olmalı. Kapsayıcı olmak, kimseyi geride bırakmamak da önemli. Sadece bir ülkenin veya belirli bir grup ülkenin önceliklerini değil, tüm ülkelerin önceliklerini dikkate almalıyız. Özellikle 'Bakü'den Belem'e Yol Haritası' olarak ifade ettiğimiz iklim finansmanı olarak belirlenen yıllık 1,3 trilyon dolarlık hedefin nasıl kullanılacağına, yatırımların nasıl yönlendirileceğine ve hangi yatırımların iklim finansmanından faydalanacağına dair hususlar ortaya konulmalı." diye konuştu.

Küresel uyum amaçları kapsamında her ülkenin kırılganlığının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Hasar, şöyle devam etti:

"Ülkelere özgü, genel parametreleri veya sorunları temsil edecek indikatörler kullanılmalı çünkü 5 bin indikatörle iş yürümez, bu sayıyı 100'e indirmeliyiz ki takip edebilelim. Aksi halde fonlar çalışmaz ve finansa erişimde sorun yaşanır. Bu süreçleri kolaylaştırmak için özellikle uyum finansmanının en az 2 katına çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz."

Türkiye'nin COP31 vizyonu

Hasar, Türkiye'nin gelecek yıl düzenlenecek COP31'e ev sahipliği adaylığı noktasında öne çıktığı noktalara ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, barış diplomasisinde dünyada en önde gelen ülkeler arasında. İklim diplomasisinde de grubu olmayan bir ülke, diğer ülkelerin çoğu bir gruba dahil. Yalnız başına küresel iklim eylemine katkı sunmaya çalışan ama bir taraftan da ülke menfaatlerini hiçbir zaman bir kenara koymayan, önceliklendiren bir ülke. Biz barış diplomasisindeki yetkinliğimizi, ki bu yetkinlik burada herkes tarafından fark ediliyor, iklim diplomasisine taşımak, iklim müzakerelerinde tüm ülkeler arasında güveni sağlamak ve bu diplomasiyi önceliklendirmek istiyoruz. Birinci amacımız bu. Tüm ülkelerin bir masada oturabileceği, bir araya gelebileceği, kapsayıcı, geride kimsenin kalmadığı bir COP düzenlemek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın COP30 Liderler Zirvesi'ndeki Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede kuzey ile güney arasında köprü rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair ifadelerini anımsatan Hasar, "Gelişmekte olan güney dünya ile gelişmiş kuzey dünyanın, bu kadar menfaat odaklı masalarda empati yapmaksızın tartışmalarını istemiyoruz. Türkiye, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeler arasında her iki tarafı da anlayabilecek nitelikte bir ülke. COP31'e ev sahipliği konusunda oldukça yoğun müzakerelerin yürüdüğünü söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.