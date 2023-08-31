İkinci El Taşıt İlanlarında Kimlik Doğrulaması Zorunlu Olacak

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ilan sitelerinde açık kimliği gizleyerek ikinci el taşıt ilanı verilmesini engelleyecek düzenlemeye ilişkin, "İlan sitelerindeki sahte araç ve gayrimenkul ilanlarının önünün kesilmesi, söz konusu sitelerde gerçek veya tüzel kişilerin ilanlarının yer alacak olması, spekülatif fiyat artışlarını bitirecek, haksız rekabeti ve kayıt dışılığı da ortadan kaldıracak." ifadesini kullandı.

MASFED'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Yeni düzenlemeye göre, ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya gayrimenkul ilanı vermek isteyenlerin açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyeceği belirtilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin de üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmaları gerekeceği belirtildi. Açıklamada, ilanın yayımlanmasından önce, ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yükümlülüğü bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MASFED Başkanı Erkoç, Ticaret Bakanlığı düzenlemesinin çok yerinde olduğunu, bu çalışmalar sayesinde sektör standartlarının belirlendiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, göreve geldiği günden itibaren ikinci el araç sektörünü düzene sokmak için önemli adımlar attığına işaret eden Erkoç, "İlan sitelerindeki sahte araç ve gayrimenkul ilanlarının önünün kesilmesi, söz konusu sitelerde gerçek veya tüzel kişilerin ilanlarının yer alacak olması, spekülatif fiyat artışlarını bitirecek, haksız rekabeti ve kayıt dışılığı da ortadan kaldıracak. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi ikinci el araç sektörü maalesef kayıt dışı faaliyetin en yoğun olduğu sektörlerden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, kayıt dışı satış yapan kişilerin, sektörde "köpük" diye tabir edilen fiyat artışlarına sebep olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son dönemde Sayın Bakan'ımızın konuya eğilmesi ve alınan tedbirlerle sektör yavaş yavaş normalleşmeye başlamıştı. Şimdi bu yönetmelikle birlikte bu normalleşmenin de hızlanacağını, devletimizin vergi kaybının da önleneceğini düşünüyoruz. Yeni yönetmelikle yetki belgesi amacına ulaşırken cezalar da caydırıcı olacaktır. Kayıt dışı çalışan ve araç alım satımını meslek haline getiren kişiler için tedbir alınması büyük önem taşıyor. Bu kişiler, yanında personel istihdam etmeden ve devlete vergi vermeden bu işi yaptıkları, piyasanın dengesini bozdukları için haksız rekabet oluşuyor. Devlete vergisini ödeyen, personel çalıştıran, bu işi kayıtlı şekilde hakkıyla yapan tacirlerimiz, tüccarlarımız da mağdur oluyor. Yeni yönetmelik mağduriyetleri de ortadan kaldıracaktır."