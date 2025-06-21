İkinci El Otomobil Satışında 'Yetki Belgesi' Dönemi

İZMİR'de ikinci el otomobil alım satım yapan esnafı, taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilen 'yetki belgesi' memnun etti. Böylelikle sıklıkla yaşanan araç alım satımlarındaki dolandırıcılığın biteceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında sahte ilanları ve kayıt dışı satışları engellemek amacıyla 16 Haziran 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 'yetki doğrulaması' uygulamasını tüm taşıt ilanları için zorunlu hale getirdi. Uygulamayla; ilanlar sadece taşıt sahibi tarafından yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişiler tarafından ilan girişi yapılamayacak. Böylece otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşması sağlanacak.

'SAHTEKARLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Galerici evli ve 2 çocuk babası Fahri Karlık (54), Yetkilendirme belgesi, uzun zamandır beklediğimiz konuydu. Piyasada araba alım satım işini yapan çok sayıda kişi var. Biz bu işi sadece galerici esnafının yapmasını istiyorduk. Ticaret Bakanlığı, bu sistemi çıkardı. Bizler kursları tamamlayıp, belgelerimizi aldık. Bu sistemdeyse vatandaş, e-devlet üzerinden onay vererek, bizi yetkilendiriyor. Eskiden kötü niyetli insanlar sizin ilanınızın kopyasını yapıp internet sitelerine koyarak, başta kapora dolandırıcılığı olmak üzere çeşitli sahtekarlıklar yapabiliyordu. Yetki belgesi ile birlikte bunlar geride kaldı. Vatandaş artık aracını güvenli satabiliyor. Bakanlık daha önce de güvenli satış sistemi getirmişti. Bu sistemde ise alıcı satıcı anlaşmayı yapıyor; bu süreçte para iş bitene kadar askıda kalıyordu. Noterde satış gerçekleşip evrak işleri bittikten sonra satış tamamlanıyordu. Bu iki sistemle birlikte, sahtekarlıkların önüne geçildi dedi.

'GÜZEL BİR SİSTEM

Galerici esnafı Ali Berke Belli (27) ise Ayaküstü araba alıp satanlara bu sistem engel oldu. Artık herkes bu işi yapamıyor. Resmi yerlerde yapılacak. Üçkağıtçılığın ve dolandırıcıdan önüne geçildi. İnternet sitelerine artık herkes ilan koyamıyor. Yetkilendirilenler koyuyor. Güzel bir sistem ve memnunuz diye konuştu. Galerici kuzenini otomobilini satması için getirdiğini ve yetkilendirdiğini belirten Süleyman Talha Belli (18) de E- devlet üzerinden kuzenime yetki belgesi verdim. Bakanlık çok güzel bir sistem yapmış. Böylelikle daha güvenli satışlar yapılabiliyor diye konuştu.