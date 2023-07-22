İkinci El Otomobil Fiyatlarındaki Yükseliş Piyasayı Olumsuz Etkiliyor

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, bayilerin sıfır ilan fiyatının üzerinde araç satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, 'İlan fiyatının üstünde para istenmesi sahtekarlık' dedi. Ticaret Bakanlığı, otomobil piyasasında yaşanan sorunlar için çeşitli önlemler aldı ancak bu önlemler yeterli olmadı. İkinci el otomobil fiyatları hala yüksek seviyelerde seyrediyor ve piyasada hareketlilik yaşanmıyor.

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, bayilerin sıfır ilan fiyatının üzerinde araç satmasının piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, "İlan fiyatının üstünde para istenmesi sahtekarlık" dedi.

Ticaret Bakanlığı, uzun süredir rayına oturmayan otomobil piyasası için çeşitli önlemleri hayat geçirdi. Bakanlık, 'km sınır, ay sınırı ve ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yüksek olmaması' gibi önlemler aldı. Alınan her önleme karşı farklı bir çözüm yolu bulan satıcılar ise ilan edilen fiyatların üstünde kaçak yollardan araba satmaya devam etti. Durum böyle olunca cezaların ardı arkası kesilmezken, 2. el otomobil piyasası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

"Piyasa yavaş yavaş oturacak"

Kurallara uymadan araç satan birçok bayiye ceza kesildiğini ifade eden Başkan İbrahim Kınık, "Pandemi dönemiyle birlikte sıfır araca ulaşmak zorlaştı. Bu nedenle ikinci el piyasası sıfırın üzerine çıktı. Araçların gerçek piyasa değerinin çok üstünde satılmaya başlandı. Devlet de buna önlem aldı. Bayilerde el altından alınan paralar tespit edildi ve birçok ceza yazıldı. Bayilerin 2. el otomobilcilere verdiği sıfır arabalar ellerindeki arabalar gibi yüksekten satılıyordu. Bu sefer buna da önlem alındı ve 2. elde sıfır fiyatına araç satanlara da ceza yazıldı. 2. elde araçların fiyatının sıfırından yüksek olmasının nedeni elde araba olmamasıydı. Şimdi öyle bir durum kalmadı. Piyasa yavaş yavaş oturacak ama araba fiyatlarının geri geleceğine de inanmıyorum" diye konuştu.

"İlan fiyatının üstünde para istenmesi sahtekarlık, 200-300 bin TL başka bir hesaba para attırıyorlar"

Bazı bayilerin sattıkları araçları ilan fiyatının üstünde satmaya çalıştığını ve illegal hesaplara para attırdığını da ifade eden Kınık, "Bayilerin ilandaki fiyatın üstünde para istemesi bir sahtekarlık. İllegal bir hesaba ayrıyeten 200-300 bin TL para attırıyorlar. Ondan sonra da arabanın fatura fiyatına parasını yatırtıyorlar. Örneğin 500 bin TL'lik arabaya 200 bin TL ekstra para verip alıyorlar. Devletimiz aldığı önlemler ile bunun da önüne geçmeye başladı. Arabalar da piyasada bollaştı. Piyasaların yavaş yavaş oturacağını umuyorum. Bu olaylar nedeniyle 2. elde 1,5 aydır satışlar düştü. İnanıyorum ki piyasa oturduğunda her şey yolunu bulacaktır. Bizler de bekleyip, göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Fiyatın güncel olmadığını belirtip yüksek fiyat söylüyorlar"

Oto pazarında araba satmak için bulunan bir vatandaş, tedbirlerin piyasaya olumlu yansımadığını ileri sürerek, "İkinci el araçların sıfırdan fazla fiyata satılmasından dolayı birçok kişiye ceza yazılmış. Ama fiyatlar yine yukarıda. Kimse cezaları da dinlemiyor. İkinci el otomobilde fiyatlar 300 bin TL'den başlıyor. Bir de araba alırken yaşanan olumsuzluklar var. Örneğin bir bayiyi arayıp araba istediğimizde bizleri arayıp, fiyatın güncel olmadığını belirtip yüksek fiyat söylüyorlar. Bir de gerçek tüketici de yok gibi. Herkes esnaf gibi araba alıp satmak için bakıyor. Bu da piyasaya olumsuz yansıyor" açıklamasında bulundu.

"Alınan tedbirler çözüm değil"

Alıcı bir vatandaş ise araba alışverişinin kolaylaştırılmasının piyasayı dengeleyebileceğini düşündüğünü belirterek, "Bizce devletin oto alım-satımında serbestlik yapması gerekiyor. Ekonomik olarak bu kadar saldırı altındayken, alınan tedbirler vatandaşları otomobil alamaya teşvik etmek yerine döviz alınıp merkez bankasının biraz daha zora girmesi isteniyor gibi geliyor. Alınan tedbirler çözüm değil. Bu tedbirlerin yerine alım-satımla ilgili, genel haksızlıklarla ilgili bürokratlar çalışırsa daha iyi olur. Herkes noterin belirlediği araç fiyatlarında alım yaparsa piyasada gerçek değerine oturur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pazarda bulunan diğer alıcı ve satıcılar da piyasanın alınan önlemlere rağmen halen yüksek olduğunu ve haraketliliğin olmadığını belirttiler. - SAMSUN