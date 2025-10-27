Haberler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretine Büyük Ceza

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren 113 kişi ve kuruluşa toplam 102 milyon TL ceza uyguladı. Kayıt dışı ticaretin önlenmesi için denetim ve düzenleme çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

TİCARET Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye, 102 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürüttüğümüz denetim ve düzenleme çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi düzenlenmiştir. Bakanlığımızca yürütülen düzenli inceleme ve denetimler neticesinde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Yalnızca bu yıl içerisinde, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
