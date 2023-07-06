İkinci El Araçlarda Fiyat Kısıtlaması Getirildi

TİCARET Bakanlığı'nca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildiği belirtilerek, düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek; sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel, gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır. Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında 'ilan platformları' tarafından uyarılacaktır. Bu uyarıya rağmen, söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, 'ilan platformu' tarafından Ticaret Bakanlığı'mıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığı'mızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir" denildi.

2024'e kadar 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilen '6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına' ilişkin ise "Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine' aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenmektedir. Ticaret Bakanlığı'mızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları mercek altına alınmış olmaktadır. 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir. Bakanlığımızca savunmaları dikkate alınarak, bu kişiler hakkında önümüzdeki günlerde idari para cezaları uygulanabilecektir" ifadelerine yer verildi.