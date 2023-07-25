İkinci El Araç Satışlarına Yazılım Önlemi Geliyor

İkinci el araç satışlarında fırsatçılığı önlemek adına bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordinasyonla geliştirilen yazılım, araç devir işlemlerini takip edecek ve usulsüzlükleri engelleyecek.

İkinci el araç satışlarındaki fırsatçılığı önlemek adına son dönemlerde birçok önlem alındı. Bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu yıl alınan önlemlerden 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, bir yıl içerisinde en fazla üç araç satışı kısıtlaması ve ikinci el araçların sıfır kilometre araçların fiyatlarını aşmasını engelleyen önlemleri takiben bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. İkinci el araç satışlarına yazılım önlemi nasıl getirilecek?

İkinci el araç satışlarındaki fırsatçılık artmış durumda!

Habertürk'ün ikinci el araç sektörü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan özel çalışma ile, ikinci el araç sektöründeki fırsatçılığın önüne geçilmesi ve usulsüzlüklerin tespiti halinde ise araç devir işlemlerinin engelleneceği ifade ediliyor. Son zamanlarda artan ikinci el otomobil fiyatları insanların canını hayli sıkmaya başladı.

Öyle ki artık otomobillerin bir yatırım aracı haline gelmesi ve satışların yüzde 40'ının yatırım amaçlı olması, ikinci el otomobil fiyatlarını artırıyor. Hatta bu durumun nihayetinde ikinci el bir araçların fiyatı sıfır araçların fiyatını dahi geride bırakıyor. Ticaret Bakanlığı ise tüm bu durumlara ithafen bazı kararlar aldı. Ancak bu kararlardan farklı yöntemler ile kaçılabiliyor.

Her ne kadar ilan sitelerinde düzenlemeye aykırı ikinci el araç ilanı sayısı 20 binden 7 bin adede düşse de, araçların devir işlemlerinin yapıldığı noterler ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısı ile, ilan fiyatı sıfır kilometre araçtan düşük olan bir ikinci el bir aracın, noterde sıfır kilometre araçtan daha pahalı olacak şekilde devrinin yapılmasını engelleyecek bir durumun olmadığı söylenebilir.

Kredi kartı ve kredi faizi üst limitleri artırıldı! İşte detaylar

Usulsüzlükleri engelleyecek yazılım hazırlanıyor

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Bu yazılım sayesinde, araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek. Ayrıca, kişilerin bir yıl içerisinde yaptıkları satışlarda noterler tarafından görülecek ve gerekirse araç satış işlemi engellenecek.

Yani özetle, ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan uygulamaların tümüne aykırı durumlar noterler tarafından anında görülerek araç devir işlemleri gerek görüldüğü durumlarda yapılmayacak. Hazırlanan yazılımın Ağustos ayı başında devreye alınmasını planlandığını da aktaralım. Sektör kaynakları, söz konusu yazılımın detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama ile netleşeceğini aktardı.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.