İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında geçerli olan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarını 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenleme kapsamında, araçlar ilk tescil tarihinden itibaren belirtilen süre içinde satılamayacak.

İkinci el araçların satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamaları 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Bu çerçevede ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
