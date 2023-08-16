İkinci El Araç Piyasasında Gerileme Yaşanıyor

İkinci el araç piyasasında gerileme olduğunu söyleyen Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Erkoç, "Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Daha önce araç fiyatları her gün üzerine koyuyordu. Son uygulanan 6 bin kilometrenin şahıslara getirilmesi, ilan sayfalarına aracın sıfır değerinin üzerinde ilana koyulmaması aradaki manipülasyoncuları korkuttu" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulamaya aldığı tedbirler sonuç vermeye başladı. İkinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen karar, 6 bin kilometre şartının şahıslara uygulanması ve kredi faizlerinin artması ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği durma noktasına getirdi ve araç fiyatlarında gerileme yaşanmaya başladı. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki yaşanan gerilemeyi İhlas Haber Ajansına anlattı.

İkinci el araç piyasasında oluşan köpüğün geriye çekildiğini söyleyen Aydın Erkoç, "Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Daha önce araç fiyatları her gün üzerine koyuyordu. Son uygulanan 6 bin kilometrenin şahıslara getirilmesi, ilan sayfalarına aracın sıfır değerinin üzerinde ilana koyulmaması aradaki manipülasyoncuları, al-sat diye tabir ettiğimiz insanları korkuttu. Şuan onlar araç alıp satamadıkları için herkes bayiye gittiğinde araç bulabiliyor. Sıfır araç bayide bulunduğu için ikinci el araç fiyatları yükselmiyor. Diğer taraftan da piyasadan para çekildi. Şuanda krediye ulaşımda zorluklar var. Vatandaş eskiden 12 ay, 24 ay, 36 ay, 48 ay, 60 ay krediyle otomobil alabiliyordu. Satın alacağı arabanın yüzde 70'ini banka kredi olarak veriyordu yüzde 30'unu da kendi katıyordu. Şimdi tersine döndü yüzde 70'ini kendi katıp yüzde 30'unu bankadan kredi çekmesi gerekiyor. Diğer taraftan artık yaz sezonu. İnsanlar alacakları araçları aldılar. Tatiline, köyüne gidenlerde gitti. Birazda bunların durgunluğu var. Fiyatlar haliyle biraz gevşedi" ifadelerini kullandı.

"Bayilerden araç alıp aracını satamayanlar galerilere teklif etmeye başladı"

Aracını ilan sayfalarında satamayarak galericilere getiren kişilerin artığına dikkati çeken Erkoç, "Şuanda durgun piyasalar yüzde 25'lere indi, yüzde 75 işler durdu. Piyasalar genelde ihtiyaca göre cevap veriyor. Piyasalar bu şekilde devam ederse, nakite ulaşımda sıkıntı yaşanmaya devam ederse fiyatlar geriler. Vatandaşın paraya ihtiyacı varsa, bankadan kredi kullanamıyorsa bir şekilde parayı bulmak için aracını satacak. Başka çaresi yok. Biz yaklaşık bir senedir oto galerilerine müşteri gelmiyordu arabam satılık diye. Şimdi araçlar gelemeye başladı. Bayilerden araç alıp aracını satamayanlar galerilere teklif etmeye başladı. Bu da bizim için olumlu" diye konuştu.

Hala piyasada fırsatçıların olduğunu belirten Aydın Erkoç, bazı distribütörlerin araç fiyatlarına hiçbir neden olmadan zam yaptığını ve piyasayı etkilediğini ve bunlara da önlem alınması gerektiğini söyledi. - ANKARA