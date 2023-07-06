İkinci el araç ilanlarında yanıltıcı fiyatlar için para cezası uygulanacak
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç fiyatlarının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmasının ardından, tüketiciyi aldatıcı ve gerçeklik taşımayan ilanlara para cezası uygulanacağını duyurdu.
TİCARET Bakanlığı, ikinci el araç fiyatlarının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmasının ardından söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan ilanlara para cezası uygulanacağını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı tarafından, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildi. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlık tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.Düzenlemenin yayımlanmasının ardından Bakanlık tarafından bazı ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği tespit edildi. Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanları da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanacak. 'HER TÜRLÜ İLAVE TEDBİRİN ALINMASINA DEVAM EDİLECEKTİR'
Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir" denildi.