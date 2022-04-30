Esnaflar, kısıtlamasız geçecek bayramdan umutlu

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı,

"İki seneyi aşkın pandemi ile boğuştuk, bugünleri özlemişiz"

DÜZCE - Korona virüs salgınında iki yıl boyunca Ramazan Bayramı'nda istediği yoğunluğu yaşayamayan esnaflar, salgının hafiflemesi ile birlikte bayram sevincini yaşamaya başladı. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, "2 seneyi aşkın pandemi ile boğuştuk bugünleri özlemiştik, umutluyuz" dedi.

Pandemi sebebiyle uzun süre dükkanı kapalı kalan esnaflar, iki yılın ardından salgında ki azalmayla beraber bayram öncesinde vatandaşlar ile buluşmaya başladı. Esnaflar bayramdan oldukça umutlu.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, "İki yıldır pandemi ile boğuşan bir esnaf teşkilatı vardı. İnşallah bunlardan kurtuluyoruz. Kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalktı. Demek ki hastalığın boyutları, mikrobun gücü çok fazla düştü demektir. Bu günler özlemişiz. Kayıplarımız çok, Türkiye'nin kaybı çok. Hepimizin var, esnafımızın var. Ama tamamlayacağız diye düşünüyorum. Toprak bize vermeye başladığında her yer yeşermeye başladığında bizim morallerimizde yeşerecek diye düşünüyordum. Bugün pazaryerine bakıyorum. Fiyatlar geçen haftaya göre yüzde yüz aşağıya çekilmiş. 18-19 liraya salatalık kalmamış. Salatalık şu anda 6-7 liraya kadar düşmüş. Umutluyuz esnaflarımızın arasında geziyoruz. Tabi ki insanların alım gücü düşük. Bununla ilgili de devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben iyi olacağı kanaatindeyim. Bu sürecin bana göre tarih olacağı kanaatindeyim. Aşılmaz diye bir şey yok diye düşünmüyorum. Bu bahar ile bayram ile beraber bizim morallerimiz yüksektir iyi olacağına inanıyorum. Ticari alışverişlerin güzel olacağına inanıyoruz. Kötümser olmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.