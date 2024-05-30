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İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarsus-Pozantı ayrımı-Gaziantep Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki hizmet tesislerinin kiralanması için ihale düzenleyeceğini duyurdu.

İki otoyolun bazı hizmet tesislerinin kiralanması için ihale yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus-Pozantı ayrımı- Gaziantep Otoyolu'nda Osmaniye C Tipi Otoyol hizmet tesisiyle bu tesise bağlı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin, yine otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kiralanması işi açık ihale usulüyle 2 Temmuz'da ihale edilecek.

İzmir- Aydın Otoyolu Selatin Kuzey, Selatin Güney ve Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin de projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi, işletme süresince idareye yıllık kira ödenmesiyle görev süresi sonunda idareye bedelsiz ve kullanılabilir durumda devredilmesi için görevlendirme ihalesi yapılacak.

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim yapılacak. Görevlendirmeye ilgi duyan şirketlerin, ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü Gaziantep Tarsus Aydın İzmir Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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