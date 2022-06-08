İki dev yolcu gemisi Bodrum'a geldi - Haberler

İki dev yolcu gemisi Bodrum'a geldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 179 metre boyundaki Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, ilçeye 206 yolcu getirdi. İlçeye yolcusuz olarak gelen Blue Sapphire ise ilk yolcularını Bodrum'dan alıp Yunan adalarına hareket edecek.

Bahama Bayraklı 179 metre boyundaki Seabourn Encore, Çeşme Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz 206 yolcu, 407 personel bulunan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum ilçe merkezinde gezinti yaptı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kimileri de deniz kum ve güneşin tadını çıkardı. Dev yolcu gemisi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edecek.

İlk yolcularını Bodrum'dan alacak

Öte yandan ilçeye Bahama bayraklı 175 metre boyundaki Blue Sapphire isimli kruvaziyer yolcusuz olarak geldi. Antalya Limanı'ndan gelen gemi, 10 Haziran saat 14.00'de Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek. 600 yolcu kapasiteli gemi, ilk yolcularını Bodrum'dan alacak. Gemi içinde 409 personel bulunduğu öğrenildi.