IIF Başekonomisti'nden "Türkiye'nin öneminin artacağı" değerlendirmesi - Haberler

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IIF Başekonomisti'nden "Türkiye'nin öneminin artacağı" değerlendirmesi

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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IIF Başekonomisti'nden 'Türkiye'nin öneminin artacağı' değerlendirmesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, küresel ekonomide Türkiye'nin öneminin artacağının düşünüldüğünü bildirdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, küresel ekonomide Türkiye'nin öneminin artacağının düşünüldüğünü bildirdi.

???????Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için geldiği Washington'da temaslarını sürdürürken, Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler geldi.

IIF Başekonomisti Brooks, Bahar Toplantıları kapsamında yapılan sohbetlerden edindiği izlenimlere ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın algısını "korkunç" olarak nitelendiren Brooks, ülke için beklenenden çok daha fazla itibar kaybı olduğunu aktardı.

Brooks, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik olası enerji ambargosunun ise Fransa'daki seçimlerin sonrasına kadar masada olmadığını kaydetti.

İnsanların savaş sonrası Çin'in küresel ekonomideki yerini yeniden değerlendirdiğine işaret eden Brooks, Latin Amerika'nın ise gelişen piyasalarda "favori" olduğunu belirtti.

Brooks, Türkiye'ye ilişkin ise insanların uzun vadede öneminin artacağı yönünde düşünceleri olduğunu ifade etti.

Bunun kendisi için bir "sürpriz" olduğunu belirten Brooks, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmenin bir gerekçesinin başka yerlerdeki bozulmaların Türkiye'yi göreceli olarak çok daha iyi göstermesi, bir diğerinin ise çok fazla Rus parasının gelmesi olduğunu aktardı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Maliye Bakanı, Türkiye, Maliye, Finans, Ekonomi, Haberler

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