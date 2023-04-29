İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

İHTİYAÇ sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar, Bakanlık adına düzenlenecek.