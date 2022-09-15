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İhtiyaç sahibi ailelere maddi destek

Ekonomi Haberleri

İhtiyaç sahibi ailelere maddi destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlar devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlar devam ediyor.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik eylül ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Bu çerçevede, bu ay Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı aylığı bağlanan bin 720 kişiye 2 milyon 651 bin 960 lira 2 kuruş, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde bin 444 kişiye 746 bin 350 lira, engelli yakını ylığı bağlanan 112 kişiye 137 bin 158 lira 86 kuruş ve engelli aylığı bağlanan bin 211 kişiye 1 milyon 844 bin 58 lira 32 kuruş aktarılmaya başlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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