İhtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği Ekonomi Haberleri DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği çerçevesine 3 bin 29 haneye destek verdi. DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği çerçevesine 3 bin 29 haneye destek verdi. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. Ramazan ayında yüzlerce ailenin yüzünü güldüren vakıf, ekim ayında düzenli olarak merkezi yardım alan ailelere de elektrik tüketim desteği çerçevesinde maddi destek verdi. İl genelinde 3 bin 29 haneye toplamda 564 bin 820 lira 61 kuruş elektrik tüketim desteği sağlandı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Düzce Ekonomi Haberler

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