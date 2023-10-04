İhsaniye'de Gıda Kontrolü Yapıldı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gıda kontrol görevlileri tarafından bakkal ve marketlerde gıda kontrolü yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenilir gıda talebinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Ürünlerin fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gıda kontrol görevlileri tarafından bakkal ve marketlerde gıda kontrolü yapıldı.
İhsaniye' de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenilir gıda talebinin sağlanması, tüketici sağlığının korunmasına yönelik uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde market ve bakkallarda ürünlerin fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi