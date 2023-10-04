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İhsaniye'de Gıda Kontrolü Yapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gıda kontrol görevlileri tarafından bakkal ve marketlerde gıda kontrolü yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenilir gıda talebinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Ürünlerin fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.