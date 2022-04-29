İhracatta yüzde 19,8'lik artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2022 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon Dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak, 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi.

TÜİK, 2022 Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat yüzde 42 artarak 86 milyar 607 milyon dolar gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 mart ayında yüzde 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan, 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan, 21 milyar 429 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mart ayında 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,4 oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 320 milyon dolar, ithalat yüzde 30,4 artarak 29 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 74,3 artarak 4 milyar 794 milyon dolardan, 8 milyar 355 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında yüzde 78,9 iken, 2022 Mart ayında yüzde 71,8'e geriledi. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 56 milyar 746 milyon dolar, ithalat yüzde 40,2 artarak 82 milyar 960 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 120,3 artarak 11 milyar 902 milyon dolardan, 26 milyar 215 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde yüzde 79,9 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,4'e geriledi.