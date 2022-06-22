İhracatçının gözde pazarı: Cibuti

Cibuti'nin Türkiye Büyükelçisi A. Hüseyin Abdillahi, GAİB hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ilişkilerini değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerini GAİB hizmet binasında ziyaret eden Cibuti Büyükelçisi A. Hüseyin Abdillahi Türkiye-Cibuti ticari ilişkileri ve bölgesel çalışmalar ve Cibuti'nin Türk yatırımcılardan beklentisini dile getirdi. Cibuti'nin Türkiye'de birçok sektör için önemli bir Pazar olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Türkiye genelinden bu ülkeye 2021 yılında bütün sektörlerden toplam 291 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini, bu rakamın 152 milyon 552 bin dolarlık bölümünün ise Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından yapıldığını ifade etti. Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede "Son yıllarda ülke ihracatımızın adeta parlayan yıldızı haline gelen Cibuti özellikle gıda ihracatçıları için önemli bir pazar haline gelmiştir. Bizleri ziyaret eden Cibuti Büyükelçisi A. Hüseyin Abdillahi ile iki ülke arasındaki dostluk bağının güçlendirilirken karşılıklı ticaretin de arttırılması yönünde görüş alışverişinde bulunduk. Bölgemizden bu ülkeye 2021 yılının ilk 5 ayında 40 milyon 501 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirilirken 2022 yılının ilk beş aylık sürecinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 123,4 artışla 90 milyon 477 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edilmiştir. Elbette Türkiye için olduğu kadar bölge ihracatçılarımız için de büyük bir pazar haline dönüşen Cibuti'de ürünlerimize yönelik talebin hızla artması bizler için önemlidir" dedi. Cibuti Büyükelçisi A. Hüseyin Abdillahi de Cibuti halkının Türk mallarını sevdiğini ifade ederek Türk yatırımcılar için bu ülkede önemli fırsatlar olduğunu ve yatırımcıları ülkelerine beklediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi