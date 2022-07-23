İhracatçıların 'Tahıl Koridoru' sevinci

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin imzalanması ihracatçılar arasında büyük memnuniyet oluşturdu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, tahıl koridorunun açılmasının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de rahatlatacağını ifade etti. Başkan Celal Kadooğlu, Ukrayna'da Türk firmalarına ait bekletilen dahili işlem çerçevesinde ithal edilen tahıl ve gıda ürünlerinin de bulunduğunu, bu anlaşmayla söz konusu ürünlerin kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye getirilmesinin Türk gıda sektörü için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Başkan Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Bölgemizde faaliyet gösteren makarna, un, yem ve diğer gıda üreticisi ve ihracatçısı firmalarımızın Ukrayna'da gerekse halen Ukrayna limanlarına bekletilen gemilerde ithal anlaşması yaptıkları tahıl ürünleri bulunmaktadır. Bu firmalarımız bu ürünleri ülkemize dahili işlem çerçevesinde getirerek işlemekte ve ihracatlarını gerçekleştirmektedirler. Yapılan anlaşma ülkemizdeki bütün üretici ihracatçı firmalarımızın elini rahatlatacağı gibi ülke ihracatımızın artmasında da önemli rol oynayacaktır. Tahıl koridoru anlaşmasının sağlanmasında liderlik görevini üstlenerek BM, Ukrayna ve Rusya'yı aynı masada buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi