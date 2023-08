İhracatçılara yönelik yeni kredi paketi değerlendirildi

İhracatçıya yönelik yeni kredi paketini değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, mevcut pazarların kaybedilmemesi adına finansmana erişim ile birlikte fiyat rekabetinin de ihracatçı lehine sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 bankanın iş birliğiyle ihracatçılara yönelik devreye alınan kredi paketini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, finansmana erişimi destekleyecek her adımı desteklediklerini dile getirdi. İhracatçı firmaların azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilmesini sağlayacak 'Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi'nin finansman sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve katma değerli ihracatı artırmak amacıyla atılan her adımı destekliyoruz. İhracatçımız, ülke ekonomisinin lokomotifi konumundadır ve stratejik bir pozisyonda yer almaktadır. Dolayısıyla ihracatçının önünü açmaya yönelik her hamle, ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir. Özellikle teknolojiye dayalı ürünlerin imal edilmesi ve ihracat pazarlarına ulaştırılması noktasında, finansman ihtiyacı günümüzde çok elzem hale gelmiştir. TİM'in 11 banka ile başlattığı çalışmanın, bu alandaki ihtiyacı karşılamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Doğru zamanda doğru finansman modelleri ile ihracatçının elinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Nilüfer Çevikel, "İhracatın finansmanı, üretimde devamlılık ve yatırım politikaları için olmazsa olmaz nitelikte. Günümüzde global anlamda ihracat pazarlarında daralma olduğunu gözlemliyoruz. Diğer ülkelerin, agresif şekilde pazarlarımıza yöneldiklerini ve hakimiyet kurmaya çalıştıklarına tanıklık ediyoruz. Bu çabaların, özellikle Avrupa pazarında olduğunu görmek mümkün. Maliyet artışları nedeniyle fiyatta rekabet etmekte zorlanan ihracatçının, uygun kredi şartları ile önünü görmesi bu açıdan çok değerli. Döviz kurlarının da rekabette önemli bir unsur olduğunu göz ardı etmemeliyiz. İhracatta pazar kaybetmememiz için enflasyonla etkin mücadelenin sürmesini sonuna kadar destekliyoruz. Bu süreçte yapısal dönüşümün hız kazanmasını da çok önemsiyoruz." ifadelerinikullandı. - BURSA