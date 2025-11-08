Haberler

İhracatçılara Yeni Destek Programı: Alıcı Kredileri İle Rekabet Gücü Artırılıyor

Güncelleme:
İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için yeni alıcı kredileri destek programı başlatıldı. Türk Eximbank aracılığıyla sunulacak krediler, ihracatçı firmalara daha uygun maliyetlerle fırsatlar sunmayı hedefliyor.

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, alıcı kredileri, sağladığı finansman avantajlarıyla yeni pazarlara uygun maliyetlerle girişi kolaylaştırıyor, finansmana erişiminde zorluk yaşayan ülkelerde ticari güveni artırarak ve finansal riskleri azaltarak ihracatçıyı destekliyor ve Türkiye'nin üretim kabiliyetini finansman gücüyle birleştirmesi noktasında önemli katkı sunuyor.

Yürürlüğe giren destek programıyla Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri kapsamında orta ve uzun vadeli kredilerin yanında akreditifli işlemler gibi kısa vadeli alıcı kredileri de rekabetçi faiz oranlarıyla kullanılması için desteklenecek, yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım malları için de faiz desteği aynı şekilde uygulanacak.

Böylelikle ihracatçıların ürünlerini küresel ölçekte güvenli ve rekabetçi şartlarla finanse edebilmesi için güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Karar kapsamında kullandırılan alıcı kredilerinin geri ödenmemesi durumunda Türk Eximbank üzerinde kalan risk yüzde 25 oranında ve yıllık toplam en fazla 1 milyar liraya kadar desteklenecek.

İhracatçı firmaların küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor

Sağlanan alıcı kredisi destekleriyle ihracatçılar, proje ölçeğine ve pazar dinamiklerine göre esnek ve geniş finans imkanlarına erişim sağlayabilecek, riskli pazarlara girişte öngörülebilir finansal avantajlara sahip olacak. Düşük finansman maliyetleriyle ihracat imkanına kavuşacak, yurt dışı rekabetçiliğini geliştirecek ve alıcılarına güvenli bir finansman çözümü sunarak ticari ilişkilerini güçlendirecek.

Yeni düzenlemelerle küresel pazarlarda rekabet edebilmek amacıyla en az üç şirketin bir araya gelerek kurdukları ihracat konsorsiyumlarına yönelik desteğin de kapsamı genişletilerek, yurt dışı birim kiralama, temel kurulum/konsept mimari çalışma giderleri ve depolama hizmetlerine ilişkin giderler desteklenecek.

Desteğin etkinliğinin artırılması ve farklı hedef pazarlara yönelik destekler sağlanmasını teminen ihracat konsorsiyumu statüsü alan şirketlerin her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenmesine başlanacak.

Düzenlemelerle ölçek ekonomisinin getirdiği avantaj ile uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin azaltılması, ihraç ürünlerinin daha geniş coğrafyalarda tanıtılması, katma değerli ihracatın artırılması ve ihracatçı firmaların küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
