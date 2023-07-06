İhracatçılara Vergi İndirimi Memnuniyetle Karşılandı

İhracat sektör temsilcileri, ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli olarak uygulanacak olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışları öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi dün TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Kanun teklifiyle, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ihracatçı birliklerinin temsilcileri, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Vergi istisnasının 5 puana çıkarılmasından memnuniyet duyduk"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatçılar olarak her zaman ülke ekonomisini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Buna bağlı olarak yapılan her türlü destek ve teşvike ihtiyaç duyduklarını dile getiren Tecdelioğlu, "O sebeple yeni torba yasa teklifiyle ihracat yapan firmalara vergi istisnasının 5 puana çıkarılmasından büyük memnuniyet duyduk. Bu vesileyle özellikle deprem bölgelerinde yatırım yapmış olanlar için de vergi muafiyeti beklentimiz olduğunu vurgulamak isteriz." dedi.

"Başarılı olacağına inancımız tam"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de küresel rekabetin çok çetin bir şekilde ilerlediği ve uluslararası ticaret için birçok olumsuz etkenin bulunduğu böyle bir dönemde Türk ihracatçısına verilen her türlü desteğin kıymetli olduğunu söyledi.

Mobilya sektörünün büyük oranda dış ticaret fazlası verdiğine ve ihracatta başarılı olduğuna değinen Güleç, "Pazarların daraldığı ve uluslararası rekabetin arttığı bir dönemde verilen bu destek ihracatçıyı motive etti. Başarılı olacağına ve ihracata pozitif katkı sunacağına inancımız tam." diye konuştu.

"Hedeflere ulaşmak için her türlü desteğe ihtiyaç var"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ise gelecek 7-8 yılda Türkiye'nin ihracatında 550 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Taycı, "Bu seviyeleri yakalayabilmemiz için özellikle üretici ihracatçıların her anlamda desteklere ihtiyacı var. Ülkemizi daha da iyi seviyelere çıkarmak için en önemli kaynağımız üretmek ve ihraç etmek. Bu yolda yapılan bütün destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ihracatı için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger de sektör olarak küresel pazarlarda zorlu koşullara rağmen başarılarını her geçen gün artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda ihracatçılara verilen her türlü destek ve teşvikin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

"İhracatçı ve üreticinin üzerindeki yükleri azaltmaya ihtiyaç var"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de kurumlar vergisi indirim oranının yüzde 1'den yüzde 5'e çıkarılmasını "çok olumlu ve çok güzel bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.

İçten, "Zaten ihracatçının ve üreticinin üzerinde yeterince yük var. Yeni yükler yüklemenin yerine bu yükleri azaltacak yaklaşımlara ihtiyaç bulunuyor. SGK ve diğer yükleri azaltacak yaklaşımları ve döviz kazandırıcı faaliyetleri hızlandıracak uygulamaları çok destekliyoruz. Aynı zamanda ayakkabı ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinin tekrar yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak da Türkiye'nin kalkınması için ihracatçılara düşen görevin farkında olduklarını belirterek, "Üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bize sunulan her türlü desteği sevindirici buluyoruz. Bu doğrultuda yeni torba yasa teklifiyle ihracat yapan firmalara vergi istisnasının 5 puana çıkarılmasını çok hayırlı bir gelişme olarak görüyoruz." dedi.