İhracatçı Şirketlere 4 Milyon Liraya Kadar Dfif'den Destek Sağlanacak

İhracatta sürdürülebilir bir artış sağlanması için şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) 4 milyon liraya kadar destek verilecek. Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında ise firmalara 30 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

İhracatta sürdürülebilir bir artış sağlanması için şirketlere, ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) 4 milyon liraya kadar destek verilecek. Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında ise firmalara 30 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla DFİF'den yapılacak ihracat desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla bu alanda daha önce yayımlanmış birçok tebliğ ve karar da yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre; yüzde 50 oranında ve en fazla 4 yıl süresince şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri şirket başına yıllık 4 milyon TL'ye, bu şirketlerin sahip olduğu markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler ise 750 bin TL'ye kadar desteklenecek.

TEKNOLOJİ TRANSFERİNE VERİLECEK DESTEK 7,5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK

Karar uyarınca ayrıca, yurt dışında yerleşik şirketlerin ve markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Bu şirketlerin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde bu destek 7,5 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Bu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, toplam 45 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

YABANCI BİR ŞİRKETE AİT MARKANIN ALIMINDA DESTEK 30 MİLYON LİRAYA KADAR YÜKSELEBİLECEK

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderleri için de TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı kapsayacak şekilde toplam 30 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

EXİMBANK KREDİLERİ

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı destekleme kapsamında olacak.

Toplamda yüzde 50 oranında olmak üzere, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin personel, makine, teçhizat ve yazılım giderleri 3 yıl süresince ve toplamda 5 milyon TL'ye kadar, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tasarım hizmetine ilişkin giderleri de 3 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

MARKA VE FUARCILIK DESTEKLERİ

Kararla ayrıca, marka ve TURQUALITY, çok kanallı zincir mağaza, UR-GE projesi kapsamında yapılacak desteklemeler, ihracat konsorsiyumu, sektörel ticaret heyeti ve alım, sanal fuar organizasyonu ile tasarım organizasyonu desteklerine ilişkin kural ve miktarlar da belirlendi.

Kararla belirlenen destek oranları, bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar, hedef sektörlerde olması durumunda ise 5 puan ilave edilerek uygulanabilecek. Ancak ödenecek destek miktarı, her şartta desteğe konu giderlerin yüzde 75'ini aşamayacak.