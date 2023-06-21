İhracatçı şirketler yeni pazarlara girmek yerine mevcut pazarlardaki güçlerini korumayı hedefliyor

Allianz'ın ihracatçı şirketlerle yaptığı Küresel Anket Raporu'na göre, şirketlerin projeksiyonunda yeni pazarlara girmek değil mevcut pazarlardaki güçlerini koruyabilmek bulunuyor. Ankete göre, ihracatta ödeme alamama riskinde artış bekleyen katılımcıların oranı 2022 başındaki ankete kıyasla 11 puan artarak ortalamada yüzde 40'a yükseldi. İhracat finansmanında nakit hala lider.

Allianz'ın ihracatçı şirketlerle yapılan Küresel Anket Raporu'na göre, bu yıl şirketlerin projeksiyonunda yeni pazarlara girmek değil mevcut pazarlardaki güçlerini koruyabilmek bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Trade, ihracatçı şirketlerle gerçekleştirdiği Küresel Anket Raporu'nun ikincisini yayınladı.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, İngiltere ve ABD'den yaklaşık 3 bin ihracatçı şirketle yapılan ankete göre, şirketler 2023'te ihracat beklentileri konusunda nispeten iyimser olsa da ekonomik belirsizlik endişesini de yaşamaya devam ediyor.

Anket sonuçlarına göre ayrıca ihracatta ödeme alamama riskinde artış bekleyen katılımcıların oranı 2022 başındaki ankete kıyasla 11 puan artarak ortalamada yüzde 40'a yükseldi.

İhracat, tedarik zinciri aksaklıkları ve Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY) stratejilerine dair soruların yer aldığı ankete göre, ciro artışı bekleyen şirketlerin oranında geçen yıla kıyasla bir azalma söz konusu. 2022'de katılımcı şirketlerin yüzde 80'i ihracat yoluyla elde edilen cironun bir önceki yıla göre artmasını beklerken, bu yıl bu oran yüzde 70'e geriledi.

Bu gerileme küresel ticaret ortamının 2023'te daha az güven verdiğinin bir yansıması olarak yorumlanıyor.

2022'de küresel ticaretin yüzde 3,8 büyümesine karşın 2023'te bu oranın yüzde 0,7 olduğu görülüyor.

Şirketlerin, yeni pazarlara yönelik iştahlarının azaldığı ve önceliğin mevcut pazarların konsolidasyonunda olduğu belirtilen Allianz Trade Küresel Anket katılımcıların yüzde 63'ünün halihazırda bulundukları ülkelerde yatırımlarını artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Rapora göre katılımcıların yüzde 47'si yeni ülkelere yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, ihracat stratejileri bakımından, şirketlerin yüzde 55'inden fazlası bulunduğu ülkelerde pazar payını artırmayı planlarken yaklaşık yüzde 52'si pazarlarını çeşitlendirmeyi ve yeni ülkeler hedeflemeyi düşünüyor.

İhracat finansmanında nakit hala lider

Ankete göre, firmaların ihracat geliştirme planlarını nakit, banka kredileri ve ödeme koşullarına bağlı olarak finanse edecekleri belirtiliyor. Ancak, şirketlerin kullanabilecekleri nakit tamponlarının azaldığı ve banka kredi koşullarının sıkılaştığı bir ortamda alternatifler arasında çok da fark kalmadığı vurgulanıyor.

Ayrıca anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 75'i lojistik engeller ve yüksek nakliye maliyetlerinin 2023'te ihracat faaliyetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 80'inden fazlası 2023'te ekonomik yavaşlama ve finansman kısıtlamaları nedeniyle iş sürekliliğine ÇSY taahhütlerinden daha fazla öncelik vereceğini söylüyor. Öte yandan şirketler ÇSY hedeflerinden tamamen vazgeçmiş değil.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Ticaret Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, "Merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırmaya devam etmesiyle birlikte şirketler, daha düşük talep, karlılık üzerinde ek baskı ve sıkılaşan kredi koşullarının bir kombinasyonuyla karşı karşıya.

Bu bağlamda, 2023'te ihracatta daha uzun ödeme vadelerine ve daha yüksek ödeme alamama riskine karşı hazırlanıyorlar. Bu durum, 2022'deki yüzde 2'lik artıştan sonra 2023 yılında yüzde 21 artmasını beklediğimiz küresel iflaslara ilişkin öngörümüzle de uyumlu." açıklamasında bulundu.