İhracat yolundaki son yenidünyalar yüz güldürüyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerinden olan Mersin'de yenidünya bahçelerinde sezonun son meyveleri hasat ediliyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerinden olan Mersin'de yenidünya bahçelerinde sezonun son meyveleri hasat ediliyor.

Erdemli ilçesinde yetiştiği yörenin ikliminden kaynaklı Malta Eriği olarak da bilinen sezonun son yenidünyalarının hasadı sürüyor. İlçeye bağlı Dağlı köyünün 600 rakımlı bölgelerinde kendine has iklimi dolayısıyla bölgenin en son yetişen yenidünyaları alternatif ürün olarak yıllardır üreticisinin yüzünü güldürüyor. Kilosu 25-30 lira aralığında alıcı bulan ürün Arap ülkelerine, Rusya'ya ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

Köyde hayvancılığın yanı sıra meyve yetiştirdiklerini belirten üretici Hatice Tel, "Dağlı köyünde oturuyoruz ve aynı zamanda üretim yapıyoruz. Şu an yenidünya hasadı yapıyoruz. Toplaması gayet zahmetli bir ürün ama köyümüzde çok uyumlu yetiştiği için memnunuz. Fiyatlardan son 3 yıldır memnunuz. Köyümüzün genelde yüzde 80'inde yetişen bir ürün. Şu an limondan yenidünyaya yavaş yavaş dönüyoruz" dedi.

"Son ürün olduğu için piyasada aranıyor"

Üretici Zekeriya Kırtış ise, "Tarımla, hayvancılıkla uğraşıyorum, ağırlıklı olarak limon üretiyordum, son yıllarda alternatif olarak yenidünya üreticiliğine başladık. Bu köyümüz genelinde de aynı şekilde oldu. Bizim köyümüzde yetişen yenidünyanın birinci özelliği kalın kabuklu olması ve aroması çok iyi bir cins. Erdemli ve Tarsus gibi çok yetişen bölgelerde bittiği zaman bizim burası sona kalıyor. Hasadın son ürünü olduğundan piyasada aranan bir ürün oluyor" şeklinde konuştu.

"Pazar payı büyüyor"

Köylerinde yenidünyanın yaklaşık 40 yıldır üretildiğine değinen Kırtış, "Son zamanlarda pazar payı büyüdüğünden, aranan bir ürün olduğundan alternatif ürün olarak da çoğalmaya başladı. Yurt dışına da gidiyor. Genelde Arap ülkelerine, Rusya'ya, Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı da yapılıyor. İç pazarda da İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere her türlü ticareti yapılıyor" diye konuştu. - MERSİN