İhracat ve İthalatta İslam Ülkeleri ile Hacim Artışı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İslam ülkeleri ile ticaret hacminin 2024'te 113 milyar dolara ulaşacağını ve Türkiye'nin bu ülkeler arasında ticaret yapan 3. ülke konumuna yükseldiğini belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1'nci İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Bakan Bolat, " Bizim İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeyle ihracat ve ithalat toplamı hacmimiz sadece 8,5 milyar dolardı. 2024 yılında bu rakam 13 kattan fazla artarak yaklaşık 113 milyar dolara ulaştı ihracat ve ithalat olarak. Böylece Türkiye 57 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında birbirleriyle en çok ticaret yapan 3'üncü ülke sıralamasına yükseldi. Nitekim bu yıl da ilk 8 ayda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaretimiz ihracat ve ithalat olarak yaklaşık 77 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bizim ihracatımızdaki payı yüzde 12 iken geçen yıl yüzde 27'ye ulaştı. İnşallah çok kısa bir sürede yüzde 30'a, 2030'da yüzde 35'e çıkarmak için çok önemli politikalar benimsedik ve stratejiler uyguluyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak hedefimiz 2030'a kadar İslam dünyasının küresel ekonomide daha güçlü yenilikçi ve rekabetçi bir aktör haline gelmesidir. Bu hedefe ulaşmak için aramızda finans, lojistik yatırım entegrasyonunu ve sermaye bilgi akışını hızlandırmalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
