İhracat ve İthalat Endekslerinde Artışlar Gerçekleşti

Güncelleme:
Temmuz ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 4,7, ihracat miktar endeksi yüzde 6, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,4 ve ithalat miktar endeksi yüzde 5 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün kategorilerinde bazı düşüşler gözlemlendi.

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 17,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 arttı, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 5 arttı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,6 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
