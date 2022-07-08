Dış ticaret haddi 15,4 puan azaldı

DIŞ ticarette ihracat birim değer endeksi 11,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak 76,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) dış ticaret endeksi oranlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4, yakıtlarda yüzde 87,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 arttı. İhracat miktar endeksi, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2021'de 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak, Mayıs 2022'de 76,2 oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi